Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 12.11'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından bölgedeki duruma ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Yerlikaya, tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını belirterek şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 12.11'de yaşanan sarsıntının büyüklüğü 4.4 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği 6.89 kilometre olarak açıklandı.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremin ardından bölegedeki duruma ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

AFAD ve kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti: "An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."