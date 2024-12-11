Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Muğla Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Saat 07:44'te meydana gelen depremin derinliği 9.1 km olarak açıklandı.