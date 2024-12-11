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Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Datça'da saat 07:44'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 11.12.2024 08:03
  • Giriş: 11.12.2024 08:03
  • Güncelleme: 11.12.2024 08:04
Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Muğla Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Saat 07:44'te meydana gelen depremin derinliği 9.1 km olarak açıklandı.

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