Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Muğla Menteşe'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Menteşe'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde saat 20.43'te gerçekleşti.
Depremle ilgili henüz olumsuz bir bildirim yapılmadı.
AFAD'dan yapılan açıklamada depreme dair şu bilgiler paylaşıldı:
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Menteşe (Muğla)
Tarih:2025-01-05
Saat:20:43:04 TSİ
Enlem:37.14778 N
Boylam:28.77056 E
Derinlik:7 km