Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Menteşe'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde saat 20.43'te gerçekleşti.

Depremle ilgili henüz olumsuz bir bildirim yapılmadı.

AFAD'dan yapılan açıklamada depreme dair şu bilgiler paylaşıldı:

#DEPREM

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Menteşe (Muğla)

Tarih:2025-01-05

Saat:20:43:04 TSİ

Enlem:37.14778 N

Boylam:28.77056 E

Derinlik:7 km