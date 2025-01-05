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Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Muğla Menteşe'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 05.01.2025 21:08
  • Giriş: 05.01.2025 21:08
  • Güncelleme: 05.01.2025 21:12
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Menteşe'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde saat 20.43'te gerçekleşti.

Depremle ilgili henüz olumsuz bir bildirim yapılmadı.

AFAD'dan yapılan açıklamada depreme dair şu bilgiler paylaşıldı:

#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Menteşe (Muğla)
Tarih:2025-01-05
Saat:20:43:04 TSİ
Enlem:37.14778 N
Boylam:28.77056 E
Derinlik:7 km

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