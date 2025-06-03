Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem: 69 kişi etkilendi, 1 çocuk yaşamını yitirdi

Akdeniz'de saat 02:17'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz (Muğla) olan 5.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de saat 02:17'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden kentte 69 vatandaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki çocuğun ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Akbıyık yaptığı açıklamada, merkez üssü Akdeniz olan 5.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini, Marmaris ilçesine 10.43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67.91 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi.

Depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışmasına başladığını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile 45 vatandaşımız ayaktan olmak üzere toplam 55 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip, yerinde tedavi edilmiştir. 1 hastaya yatış yapılmıştır. 46 hastanın acil serviste tetkik ve tedavileri devam etmektedir. 8 hasta taburcu edilmiştir. Fethiye ilçemizde depremde panik atak geçirerek hastaneye getirilen 14 yaşındaki bir evladımız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı."

Depremin ardından kentte enerji arzı ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek olumsuzluk yaşanmadığını bildiren Akbıyık, şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda yıkımın söz konusu olmadığını dile getirdi.

Akbıyık, bölgede saha çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ilk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan yerlerde yıkım olmadığını, Fethiye'de panikatak nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü'nün ise müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin, çevre illerden de hissedildiğini belirtti.

Yerlikaya, depremle ilgili Muğla Valiliği koordinasyonunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini vurgulayarak, "İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye'de panikatak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu yaralanan 69 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin mahallinde yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."