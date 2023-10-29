Muğla'da 5 kişinin öldüğü kazaya karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Gökova Mahallesi'nde, dün otomobille çarpışan minibüsün yaralı sürücüsü Altan Ö. tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hörü Pekmezci (70) idaresindeki 48 AS 930 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolunda, Altan Ö'nün (25) kullandığı 61 TS 631 plakalı minibüsle çarpışmış, kazada, otomobil sürücüsü Pekmezci ile araçtaki Gönül Akdeniz, Hatice Geriz ile çocuk Alp Akdeniz yaşamını yitirmişti.

Minibüs sürücüsü ile ağır yaralanan Hacer Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, Demir de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.