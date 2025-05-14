Muğla'da 6.0 büyüklüğünde deprem: Bakan Kurum'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün saat 01:51'de Akdeniz açıklarında Muğla'nın Datça ilçesinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği 20.41 km olarak ölçüldü. Muğla Valisi İdris Akbıyık, deprem dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Akdeniz'de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin herhangi bir hasara neden olmadığını belirterek, saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."