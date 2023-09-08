Muğla'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Muğla'da evden ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Bodrum, Milas, Dalaman ve Seydikemer ilçelerinde 5 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. JASAT timleri, belirledikleri 6 şüpheliyi adreslerinde yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve çalıntı oldukları tespit edilen televizyon, bilgisayar, telefon, kıyafet ve motosiklet sahiplerine teslim edildi.