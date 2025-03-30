Muğla'da araç önce direğe, sonra duran otomobile çarptı: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yaşanan feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 48 ABH 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil önce yol kenarındaki direğe, ardından sürücüsü fırından ekmek almak için duran 48 GD 858 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada araçlarda bulunan İbrahim K. (22), Bilal K. (24), Tolga Ü. (21) ve Münire C. (36) hayatını kaybederken, Barış Ç. (22) ve Ramazan I. (23) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 1 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.