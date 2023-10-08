Muğla'da araç takla attı: 3 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden üç kişi yaralandı.

Menteş-Yatağan karayolu, Akçaova iniş rampasında 48 LY 098 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sağındaki taş duvara çarptı, ardından ters döndü. Kazada üç kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Kaza yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans, Bölge Trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yurttaşı sıkıştığı bölümden kurtararak ambulans ekiplerine teslim etti.

Anne, baba ve çocuğun yaralandığı kazada yarlıların bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.