Muğla'da arazöz ile minibüsün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, itfaiye arazözü ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Muğla'nın Milas ilçesinde, itfaiye arazözü ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Milas-Ören kara yolunun 5'inci kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 48 S 4000 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen 48 LY 400 plakalı itfaiye arazözü çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 3 itfaiye personeli ile minibüs sürücüsü ve araçtaki 11 işçi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.