Muğla'da Asım ve Nazire Kasap'ın öldüğü yangına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangınla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçede 5 Mart’ta Turgut Mahallesi’nde çıkan yangında 87 yaşındaki Asım Kasap ile evli olduğu kadın 76 yaşındaki Nazire Kasap’ın hayatını kaybetmesinin ardından, jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan Busenaz K. (26) ile evli olduğu erkek Kürşat K. (29), E.G, U.K, Ü.K. ve S.K’nin işlemleri tamamlandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yatağan Adliyesi çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında çok sayıda jandarma aracıyla adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 şüpheliden Busenaz K. ile evli olduğu erkek Kürşat K, E.G. ve U.K. tutuklanırken, Ü.K. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Turgut Mahallesi'nde 5 Mart'ta ahşap evde çıkan yangında Nazire Kasap olay yerinde, Asım Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemede yangının doğal yollardan çıkmadığının belirlenmesi üzerine, maktullerin torunu olan şüpheli Busenaz K. ile eşi Kürşat K. yurt dışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.

Operasyon kapsamında yaşlı çiftin oğlu Ü.K, gelini S.K. ve E.G. ile U.K. de gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Busenaz K. ile evli olduğu erkek Kürşat K, suçlarını itiraf etmiş ve yangın çıkardıkları evde yer gösterme yapmıştı.

Şüphelilerin, evden çaldıkları bir miktar altını bozdurup dolar aldıkları ve bunların da güvenlik güçlerince ele konulduğu öğrenilmişti.

Soruşturmada elde edilen kamera kayıtlarından da şüpheli Kürşat K. ve Busenaz K'nin olaydan hemen önce akaryakıt istasyonundan pet şişeyle benzin aldığının da belirlendiği öğrenilmişti.