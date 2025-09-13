Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 13.09.2025 11:35
Kaynak: AA
Muğla'da Avustralyalı turist tarihi Likya Yolu'nda ölü bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nda Avustralyalı turist ölü bulundu.

Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkisinde yürüyüş yapanlar, kayalık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn (70) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Dunn'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

