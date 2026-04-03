Muğla'da balık fabrikasında gaz zehirlenmesi: 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Milas’ta bir balık fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ihmallerini yeniden gündeme taşıdı. Rahatsızlanan 15 işçi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Muğla’nın Milas ilçesinde bir balık fabrikasında çalışan 15 işçi, gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Olay, dün akşam saatleri sıralarında Güllük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir balık fabrikasında meydana geldi.
İddiaya göre belirlenemeyen nedenle fabrikada gaz sızıntısı yaşandı.
Gazdan etkilenen çalışanların rahatsızlanması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Gazdan etkilenen 15 kişiye ilk müdahaleleri olay yerinde hazır bekleyen sağlık personeli tarafından yapıldı.
15 kişi ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.