Muğla'da bazı bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi

Muğla'da havaların ısınmaya başlaması ve orman yangınları riskinin artması nedeniyle bazı bölgelerde ormanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun 11 Nisan 2025 tarihli kararı doğrultusunda orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı alanlara girişlere yasak getirildiği belirtildi.

Yasağın geçerli olacağı süre zarfında yetkili kurum ve kişiler dışında ormanlık sahalara girişin kesinlikle yasak olacağı bildirildi. Ayrıca, bu alanların çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermenin ve piknik yapmanın da yasak kapsamında yer aldığı kaydedildi.

CAM, PLASTİK VE YANICI BIRAKILMASI YASAKLANDI

Orman çevresinde cam, plastik, yanıcı veya patlayıcı atıkların bırakılması da yasaklanırken, tarla, bağ, bahçe ve anız temizliğinde ateş yakılmasının tüm köy ve mahallelerde yasak kapsamına alındığı duyuruldu. Hasat makineleriyle çalışan kişilerin yanında 2 tonluk su tankeri ve 12 kilogramlık 2 yangın söndürücü bulundurmasının da zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Sanayi tesisleri, enerji nakil hatları işletmecileri ve belediyelerin, orman yangınlarına karşı önlem almakla yükümlü olacağı vurgulanan açıklamada, orman içi turizm tesislerinde, kamp alanlarında ve organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu gibi maddelerin kullanımının yasaklandığı bildirildi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Girişlerin yasaklandığı ormanlık alanlar arasında Marmaris, Bodrum, Fethiye, Milas, Datça, Köyceğiz ve Dalaman gibi turizm yoğunluğu yüksek ilçelerdeki ormanların da bulunduğu kaydedildi.

Yasağa uymayanlar hakkında Orman Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.