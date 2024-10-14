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Muğla'da bir erkek, evinde ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 45 yaşındaki Ünsal Soyer evinde ölü bulundu. Soyer’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Güncel
  • 14.10.2024 10:28
  • Giriş: 14.10.2024 10:28
  • Güncelleme: 14.10.2024 10:33
Kaynak: İHA
Muğla'da bir erkek, evinde ölü bulundu
Fotoğraf: İHA

Muğla merkezde ikamet eden 45 yaşındaki Ünsal Soyer isimli erkek, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Menteşe Kiramettin Mahallesinde yaşayan 45 yaşındaki Ünsal Soyer, evinde hareketsiz şekilde bulundu.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu ilk incelemede Ünsal Soyer’in öldüğü belirlendi.

İlk incelemelerde Soyer’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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