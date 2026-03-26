Muğla'da bir erkek, evli olduğu kadını öldürüp intihar etti!
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 67 yaşındaki Ali E. evli olduğu 63 yaşındaki Vesile E.'yi öldürdü. Fail, aynı silahla intihar etti.
Kaynak: AA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir kişi evli olduğu kadını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Güneşli Mahallesi'ndeki evlerinde 63 yaşındaki Vesile ve 67 yaşındaki Ali E. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında kadını tüfekle vuran Ali E. aynı silahla yaşamına son verdi.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Vesile ve Ali E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.