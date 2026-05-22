Muğla'da bir evde çakmak gazı patladı: 3 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir evde çakmak gazının patlaması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • 22.05.2026 07:40
  • Giriş: 22.05.2026 07:40
  • Güncelleme: 22.05.2026 07:42
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir evde çakmağın patlaması sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatleri sıralarında Balıbey Mahallesi Kusular Sokak’taki müstakil bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, 3 kişinin evde soluduğu çakmak gazı bir anda patladı.

Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

