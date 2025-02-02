Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muğla'da bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu

Olayla ilgili cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen bir kadın gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 02.02.2025 20:34
  • Giriş: 02.02.2025 20:34
  • Güncelleme: 02.02.2025 20:34
Kaynak: AA
Muğla'da bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Hacı İlyas Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Halil İbrahim Mercan, sandalyede oturur vaziyette hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede vücudunda bıçaklanma izleri bulunan Mercan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mercan'ın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından soruşturma başlattı. Polis, Mercan'ın ölümüyle ilgili B.Ö. isimli kadını suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol