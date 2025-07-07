Muğla'da bir otel havuzunda hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü
Muğla'nın Datça ilçesinde bir otelin havuzunda hareketsiz bulunan Ozan Ay (32) isimli kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ay'ın tatil için otele gittiği belirtildi.
Kaynak: AA
Muğla'nın Datça ilçesinde otel havuzunda hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Emecik Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Ozan Ay'ı (32) havuzda hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine otele sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.