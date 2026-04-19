Muğla'da bir teğmen, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda 26 yaşındaki teğmen Ü.M.E evinde ölü bulundu. Genç teğmenin ateşli silah yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

  • 19.04.2026 18:58
  • Giriş: 19.04.2026 18:58
  • Güncelleme: 19.04.2026 19:02
Kaynak: AA
Muğla'da bir teğmen, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli 26 yaşındaki teğmen, Menteşe ilçesindeki evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Teğmen Ü.M.E'den haber alamayan arkadaşları durumdan şüphelenerek eve geldi. Genç teğmeni silahla vurulmuş halde bulan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, teğmenin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç teğmenin ateşli silah yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenaze incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

