Muğla'da bir turist kaldığı pansiyonda ölü bulundu
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir pansiyonda konaklayan 66 yaşındaki İngiltere vatandaşı Gary Mark Aldridge, odasında ölü bulundu. İlk belirlemelere göre tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tahmin edilen Aldridge’in kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek. Polis soruşturmayı sürdürüyor.
Olay, dün akşam saatleri sıralarında Karagözler Mahallesi 26’ncı sokak üzerindeki bir pansiyonda meydana geldi.
Pansiyonda konaklayan 66 yaşındaki İngiltere vatandaşı Gary Mark Aldridge’den haber alamayan görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Odaya giren ekipler, Aldridge’i hareketsiz yatar halde buldu.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aldridge’in hayatını kaybettiğini belirlendi.
Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tahmin edilen Aldridge’in cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Aldridge’in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.