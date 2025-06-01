Muğla'da boynuna olta iğnesi saplanan caretta caretta kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde yumurtlamak için çıktığı sahilde boynuna olta iğnesi saplandığı fark edilen caretta caretta kurtarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde İztuzu sahilinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor.

Bölgedeki görevliler, yumurta bırakmak için sahile çıkan bir caretta carettanın boynuna olta iğnesi saplandığını ve ağzından misina sarktığını fark etti.

Ekipler tarafından merkeze götürülen kaplumbağa, boynundaki iğne ile yuttuğu misinadan kurtarıldı.

"Esin" adı verilen caretta caretta daha sonra denize salındı.