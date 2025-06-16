Muğla'da bu yıl 53 orman, 23 ziraat alanı yangını çıktı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, "2025 yılında küçük çaplı 53 orman yangını, 23 ziraat yangını meydana geldi. Bu yangınlarda yaklaşık 16 hektar ormanlık alan ve 5 hektar ziraat alanı etkilendi" dedi.

Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısında, 2025 yılının Ocak ayına ilişkin asayiş raporlarını paylaştı.

Kurban Bayramı tatilini de kapsayan süreçte, Muğla genelinde trafik yoğunluğu yaşandığını, 246 bin 582 aracın giriş yaptığını söyledi.

Bu süreçte 205 yaralanmalı ve 160 maddi hasarlı olmak üzere toplam 365 trafik kazası meydana geldiğini kaydeden Akbıyık, kazalarda 289 kişinin yaralandığını 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini ifade etti.

"16 HEKTAR ORMANLIK ALAN ETKİLENDİ"

Havalarını ısınmasıyla tüm hazırlıkların tamamlanarak orman yangınlarına karşı teyakkuz halinde olduklarını öne süren Akbıyık, şöyle konuştu:

"2025 yılında küçük çaplı 53 orman yangını, 23 ziraat yangını meydana gelmiştir. Bu yangınlarda yaklaşık 16 hektar ormanlık alan ve 5 hektar ziraat alanı etkilenmiştir. 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişleri yasakladık. Olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlarda devriye faaliyetleri yoğun bir şekilde icra edilmektedir. Ormanlık alanlara girişlerin yasak olması nedeniyle bölgelerde kamp ve piknik faaliyetleri de yapılamayacak. Riskli bölgelerde insansız hava araçları ve gözetleme kuleleriyle 24 saat kesintisiz izleme yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın da bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri yapılmaktadır."