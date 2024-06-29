Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muğla'da Çatı koyunda vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Çatı koyunda vücut bütünlüğü bozulmuş kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 29.06.2024 17:00
  • Giriş: 29.06.2024 17:00
  • Güncelleme: 29.06.2024 17:00
Kaynak: İHA
Muğla'da Çatı koyunda vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu
Fotoğraf: İHA

Muğla’nın Datça ilçesi Çatı koyunda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Datça Körmen mevkii Çatı koyunda kimliği belirsiz bir erkek cesedi görüldü. Vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedini gören yurttaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Datça ekibi su altı dalış timi cesedi bulunduğu yerden çıkararak cenaze aracına teslim etti.

Cesedin kimlik belirlenmesi için Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.

Datça Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı. 

BirGün'e Abone Ol