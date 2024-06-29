Muğla'da Çatı koyunda vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu
Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Çatı koyunda vücut bütünlüğü bozulmuş kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Muğla’nın Datça ilçesi Çatı koyunda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Datça Körmen mevkii Çatı koyunda kimliği belirsiz bir erkek cesedi görüldü. Vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedini gören yurttaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Datça ekibi su altı dalış timi cesedi bulunduğu yerden çıkararak cenaze aracına teslim etti.
Cesedin kimlik belirlenmesi için Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.
Datça Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.