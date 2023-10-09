Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Muğla'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

Ajans Haberleri
  • 09.10.2023 11:53
  • Giriş: 09.10.2023 11:53
  • Güncelleme: 09.10.2023 11:53
Kaynak: AA
Muğla'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Otmanlar Mahallesi Gökgedik mevkisindeki sarp arazide bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları ve arazözler ile orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

BirGün'e Abone Ol