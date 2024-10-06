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Muğla'da çıkan yangında 2 hektar makilik ve tarım alanı zarar gördü

Ajans Haberleri
  • 06.10.2024 14:47
  • Giriş: 06.10.2024 14:47
  • Güncelleme: 06.10.2024 14:47
Kaynak: AA
Muğla'da çıkan yangında 2 hektar makilik ve tarım alanı zarar gördü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tarım alanında başlayıp makiliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

Eşen Mahallesi'ndeki tarım alanında, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle makiliğe sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektar makilik ve tarım alanının zarar gördüğü belirlendi.

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