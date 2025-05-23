Muğla'da çimento fabrikasının üçüncü ÇED raporunun iptali için imza kampanyası başlatıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Perşembe Pazarı girişinde imza kampanyası başlatan Deştin Çevre Platformu üyeleri ve köylüler, "revize" adı altında üçüncü Çevresel Etki Değerlendirmesi'nin (ÇED) hazırlanmasına tepki gösterdi.

Toplanan imzalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Değerlendirmelerde bulunan MUÇEP üyesi Mustafa Tuncaelli, şunları söyledi:

"ÜÇÜNCÜ ÇED'İN İPTAL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

"20 senedir Deştin’de kurulmak istenen çimento fabrikasına karşı bir mücadele var. Çimentocular hazırladıkları ÇED raporuna dayanarak gerçekleri de içermeyen, uydurulmuş, masa başında hazırlanan ÇED raporları ile orada çimento fabrikası yapmaya çalıştılar. Ona karşı köylülerin açtığı davalar sonucunda hem birinci ÇED iptal edildi, iptal edildiği için de aynı zamanda ruhsat iptal edildi. Fabrikanın kapısına kilit vuruldu. Hatta 1/5000 ölçekli imar planları da iptal edildi.

Artık köylüler tam, 'çimento belasından kurtulduk, topraklarımız, köyümüz, zeytinliklerimiz, Deştin Çayı kurtuldu' derken şimdi yeni bir şey daha öğrendik. Kasım ayında başladı o süreç. İptal edilmiş, iptali Danıştay’da onaylanmış olan ikinci ÇED raporunu tekrar bakanlık 'birkaç revize yaparsanız değerlendirmeyi alırız' diyor çimentoculara, onlar da bir çalışma yapıyorlar. Revize ÇED dedikleri, iptal edilmiş olan ikinci ÇED raporunun revize edilmiş halini tekrar karşımıza çıkardılar. Kasım ayında bununla ilgili olarak Ankara'da bir İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapıldı. O toplantıya katılan Deştin Çevre Platformu MUÇEP Menteşe Meclisi’nden bizler, köylüler, avukatlarımız, belediyeden yetkililer herkes, çimento fabrikasına karşı açıklamalarda bulundu. Bütün bunlara rağmen bu süreci sonlandırmayıp şimdi nihai ÇED’e dönüştüğünü görüyoruz. Nihai ÇED dediği, ÇED olumlu vermeden önceki aşama. Şimdi hazırladıkları ÇED raporunu askıya çıkardılar. 10 gün askıda kalacak. Bizlerde üçüncü ÇED’in iptal edilmesini istiyoruz. Bu askı süresinde görüşlerimizi ileteceğiz."

"OLMAYAN BİR İMAR PLANI ÜZERİNDE BİR RUHSAT ALMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

Bakanlıktan projeye ''ÇED Olumlu'' kararı verilmesi durumunda ne olacağına ilişkin soruyu Tuncaelli, şöyle yanıtladı:

"Zaten onların şu anki tüm çabası bu revize ÇED’i yani üçüncü ÇED’i onaylatmak. ÇED olumlu raporu alırlarsa, yapmak istedikleri şey şu hemen ardından belediyeye başvurarak, 'bize ruhsat verin' diyecekler. Ama o iş biraz zor. Çünkü 1/5000 ölçekli fabrikaya ait imar planı iptal edildi. Bu önümüzdeki ayda Menteşe Belediyesi tarafından 1/1.000'lik imar planı iptal edilecek. Böylece olmayan bir imar planı üzerinde bir ruhsat almaları mümkün değil. Onların yapacakları şu; bu ÇED’i çıkarmak, ondan sonra ruhsat için başvurmak. Bu arada da diğer problemleri çözmek. Fabrika bunu yapmaya çalışacak ama biz de buna izin vermek istemiyoruz."