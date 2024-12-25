Muğla'da 'cinsel taciz' davasında para cezası

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, geçen 9 Ağustos’ta E.T., bir iş yerinde çalışmaya başladı.

İddiaya göre, E.T., daha ilk iş gününde iş yeri sahibi S.G. tarafından cinsel tacize maruz bırakıldı.

Genç kadının şikayeti üzerine başlatılan savcılık soruşturması sonucunda, iş yeri sahibi hakkında, Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen dördüncü duruşmasına mağdur genç kadın E.T. ile annesi, davacı ve davalı vekilleri katıldı. Sanık S.G. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemede savcı mütalaasını açıklayarak, sanığın cezalandırılmasını istedi.

“İŞYERİNDEKİ KAMERA KAYITLARI DA MÜVEKKİLİN BEYANINI DESTEKLER NİTELİKTEDİR”

E.T.’nin avukatı Alev Öztürk, mahkeme de yaptığı savunmada “Müvekkilimin iş yerinde çalışmaya başladığı ilk günde sanığa iftira atması imkansız. İş yerine çalışmaya geliyor ve aradan 4- 5 saat geçmeden böyle bir durumla karşılaşıyor. Burada daha önce dinlenen sanık tanıkları, sanığın işyerinde çalışan kişiler olduğu için beyanların tarafsız olmayacağı, patronun hakkında aleyhine tanıklık etmeyecekleri açıktır. Sanık vekilinin müvekkilin 2021–2022 yıllarında sosyal medyada yaptığı dava konusu ile ilgili olmayan, paylaşımların delil olarak sunulması, savunma sınırların aşan bir durumdur. Bunu sayın mahkemenin kararına bırakıyoruz. Müvekkil aynı gün olayları yaşarken, arkadaşına yaşadığı durumu mesajla da anlatıyor. İşyerindeki kamera kayıtları da müvekkilin beyanlarını destekler niteliktedir. Biz, sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Sanık avukatı Özkan Kılıç da “Savcı mütalaasına katılmıyoruz. Olay günü arkadaşına attığı iddia edilen mesajlar bize göre tartışmalı. Yasal veri niteliğinde değildir. Her türlü şüpheden uzak somut ve inandırıcı delil bulunmaması ve tanık ifadeleri müvekkilimizin savunmasını destekler nitelikte olması nedeniyle müvekkilimin beraatını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, S.G.’ye, “cinsel taciz” suçundan ''iyi hal indirimi'' ile 45 bin lira adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Genç kadının avukatı Alev Öztürk ise kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı. Öztürk, “Sanığın cezalandırılması bizim için olumludur. Para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hukuken yerinde bir karar olmamıştır. Bu açılardan mahkemenin kararını Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıyacağız" diye konuştu.