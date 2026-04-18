Muğla'da denizde erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz kenarında Yaşar Kılıçarslan'a (45) ait olduğu belirlenen erkek cesedi bulundu.

  • 18.04.2026 15:17
  • Güncelleme: 18.04.2026 15:28
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Fethiye Körfezi'nde kıyıya yakın noktada hareketsiz biri olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin Yaşar Kılıçarslan (45) olduğu belirlendi.

Yaşar Kılıçarslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

