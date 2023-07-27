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Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 27.07.2023 15:59
  • Giriş: 27.07.2023 15:59
  • Güncelleme: 27.07.2023 15:59
Kaynak: DHA
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Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilip, metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Hakan Çatak (46), hayatını kaybetti.

Kaza, 25 Temmuz'da gece saatlerinde Yokuşbaşı mevkisinde meydana geldi. Hakan Çatak’in kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrilerek metrelerce sürüklendi.

Kazada Çatak ağır yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Muğla'da özel bir hastaneye sevk edilen Çatak, bugün hayatını kaybetti.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Çatak'ın cenazesi, Bodrum'da toprağa verilecek.

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