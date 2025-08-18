Giriş / Abone Ol
Muğla'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

  • 18.08.2025 11:37
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

H.M.D. idaresindeki 48 UB 750 plakalı motosiklet, Çameli-Fethiye kara yolu Yeşilüzümlü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Eda Koçin (26), sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Koçin, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

