Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 06.10.2025 21:25
  • Giriş: 06.10.2025 21:25
  • Güncelleme: 06.10.2025 21:25
Kaynak: AA
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Bayram Keskin'in (77) kullandığı traktör, Eşen Mahallesi'ndeki arazisinde çalıştığı sırada devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Keskin'in, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından Keskin'in cenazesi, traktörün altından çıkarılarak Seydikemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BirGün'e Abone Ol