Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Bayram Keskin'in (77) kullandığı traktör, Eşen Mahallesi'ndeki arazisinde çalıştığı sırada devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Keskin'in, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemelerin ardından Keskin'in cenazesi, traktörün altından çıkarılarak Seydikemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü.