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Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Ajans Haberleri
  • 06.10.2023 11:43
  • Giriş: 06.10.2023 11:43
  • Güncelleme: 06.10.2023 11:43
Kaynak: AA
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Şener Akçay'ın kullandığı plakası belirlenemeyen traktör, Kozağaç Mahallesi Sergidenli mevkisi orman yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akçay'ın cenazesi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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