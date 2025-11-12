Muğla'da devrilen yolcu minibüsündeki 15 kişi yaralandı
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde şarampole devrilen yolcu minibüsündeki 15 kişi yaralandı.
Engin Ş. yönetimindeki 48 HO 7529 plakalı yolcu minibüsü, Menteşe-Köyceğiz kara yolu Devrant mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 yolcu, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.