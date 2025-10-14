Muğla'da diş hekimi sosyal medyada hastalarının 'özel görüntülerini' paylaştı: Soruşturma başlatıldı

Muğla'da bir diş hekiminin sosyal medya hesabında hastalarının 'özel görüntülerini' paylaştığı iddia edildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Fethiye ilçesinde E.Ö., 2006 yılından beri evli olduğu diş hekimi İ.Ö.'nün sosyal medya platformu X’te, gizli hesapta cinsel içerikli paylaşımlar yaptığını gördü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

E.Ö., paylaşımlara ait görüntüleri delil olarak savcılığa sunup, suç duyurusunda bulundu. E.Ö. ayrıca, İ.Ö.’nün bazı hastalarına ait özel görüntüleri sosyal medyada paylaştığını belirterek, Türk Diş Hekimleri Birliği’ne de şikayette bulundu.

E.Ö., evli olduğu erkek hakkında uzaklaştırma ve yurt dışı çıkış yasağı talebinde bulundu. Şikayet sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"400’DEN FAZLA UYGUNSUZ GÖRÜNTÜ"

Müvekkili E.Ö.’nün evli olduğu erkeğe karşı boşanma davası açmak üzere kendisine başvurduğunu belirten Avukat Buket Gökmen Dinçer, “Delil toplama sürecinde, Fethiye’de diş hekimliği yapan eşinin, gizli bir X hesabı üzerinden hastalarının özel görüntülerini paylaştığı tespit edilmiştir. Durum fark edilir edilmez, elimizdeki tüm belgelerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Müvekkilin eşi tarafından kliniğinde ve kiraya verdiği villada gizli kamera sistemiyle yaklaşık 400’ü aşkın görüntü kaydedildiği, bunlardan 81'inin ele geçirildiği belirlenmiştir. Görsellerin bir kısmı pornografik, bir kısmı ise hastaların ve villa konuklarının özel görüntüleridir" dedi.

Yapılan eylemlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olduğunu ifade eden Dinçer, “Gizli çekimlerin çoğu röntgen odası ve üst kata çıkan merdivenlerde kaydedilmiş. Söz konusu X hesabı şu anda askıya alındı. Görsellerde yüzü açık şekilde görülen bir kadının Diş Hekimleri Odası’na yaptığı şikayet sonrası hesap kapatılmış, ancak aynı kişi tarafından açıldığı düşünülen başka hesapların da tespit edildiği ve onların da sonradan askıya alındığı belirlendi. Bu eylemler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na açıkça aykırı. Müvekkilimizin amacı yalnızca boşanmak değil, aynı zamanda bu fiillerin kamuoyuna duyurularak başka mağduriyetlerin önlenmesini sağlamak" diye konuştu.

Öte yandan diş hekimi İ.Ö.'nün paylaşımların yapay zeka ile oluşturulduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.