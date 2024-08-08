Muğla'da dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde dün başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangını kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 60 hektarlık ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.

Güncel 08.08.2024 11:01 Giriş: 08.08.2024 11:01

Güncelleme: 08.08.2024 11:04 Kaynak: AA

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