Muğla'da dün yaşanan kadın cinayeti protesto edildi

Muğla'da Menteşe Kadın Platformu üyesi bir kadınlar, Senem K.'nin evli olduğu erkek tarafından bıçaklanarak öldürülmesini protesto etti.

Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda toplanan platform üyeleri, "Acımız da büyük, İsyanımız da. Hesap vereceksiniz" yazılı pankart açtı, çeşitli sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Aslı Ercan, Senem K'nin daha önce fail tarafından şiddete uğradığını, bu nedenle uzaklaştırma kararı aldırıp şehir değiştirdiğini belirtti.

Ercan, "Biz kadınlar buradayız, vardık, var olacağız. Hayatlarımıza da haklarımıza da emeğimize de sahip çıkacağız. Elif'e, Sinem'e, Gülizar'a, Sedef'e, Serpil'e, Aynur'a, Hanife'ye, Senem'e hiçbir kız kardeşimize yapılanlara sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından kadınlar sloganlar eşliğinde Muğla Adliyesi'ne yürüdü. Eylem burada sonlandı.

NE OLMUŞTU?

Orhaniye Mahallesi'nde dün park halindeki otomobilde M.K. (43) adlı erkek, evli olduğu Senem K.'yi (40) bıçaklamıştı. 2 çocuk annesi Senem K. hastanede hayatını kaybetmişti. İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanan fail erkek ise tutuklanmıştı.