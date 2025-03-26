Muğla'da eşini öldüren sanık yargılanıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde boşanma aşamasında oldukları eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Vedat G. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Maktul Neşe G'nin annesi N.K, Vedat G'nin alkol alıp kızına şiddet uyguladığını öne sürdü.

N.K, sanığın evle ilgilenmediğini, kızının evin geçimi sağladığını ve çocuklara baktığını ifade etti.

Tanık olarak dinlenen B.C.E. ise maktul ile 2021-2022'de karşılaştığını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu dile getirdi.

Maktulün evli olduğunu kendisine söylemediğini iddia eden tanık, "Vedat daha sonra aramızdaki ilişkiyi öğrenmiş. Bu nedenle aramızda tartışma yaşandı ve bu adliyeye intikal etti. Neşe öldürüldüğü zaman ben cezaevindeydim." dedi.

Vedat G. ise alkol ya da uyuşturucu kullanmadığını, kayınvalidesinin kendisine sürekli iftira attığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Vedat G, boşanma aşamasındaki eşi Neşe G. ile 28 Mart 2024'te Terzialiler Mahallesi'ndeki sokakta karşılaşmış, ikili arasında yaşanan tartışmasının büyümesi üzerine Vedat G. eşini silahla öldürmüştü. Vedat G. elindeki silahı polisin ikna çabalarıyla bırakarak gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan sanık hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.