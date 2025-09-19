Muğla'da fırtına: Minarenin külahı ile evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi

Muğla'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evlerin çatıları ile Alaattin Yalçın Camisi'nin minaresinin külah uçtu, birçok noktada ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün aralarında Muğla'nın da bulunduğu 13 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına Muğla'da akşam saatlerinde başladı, gece boyunca etkisini sürdürdü.

Muğlalılar sokaklarda yürümekte zorlanırken, çok sayıda evin çatısı uçtu.

Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi'nde bulunan Alaattin Yalçın Camisi'nin minaresinin külahı uçtu.

Üzerine elektrik direği devrilen bir evde de hasar meydana gelirken, birçok noktada ağaçlar kökünden devrildi.