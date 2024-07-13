Muğla'da freni patlayan tur otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 4'ü ağır 32 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde, freni boşalan tur otobüsü üç araca ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 32 kişi yaralandı.

Güncel 13.07.2024 11:03 Giriş: 13.07.2024 11:03

Güncelleme: 13.07.2024 12:24 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA