Muğla'da gazeteciye darp: 2 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteciyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Çıldır Mahallesi'nde gazeteci Murat Ersan'ın darbedilmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada E.E, S.N.Y, K.U, H.T. ve A.G.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E. ve H.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.