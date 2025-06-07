Muğla'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Y. Y'nin kullandığı hafif ticari araç, Yerkeşik Mahallesi'nde T. T. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada sürücülerle otomobilde bulunan bir kişi, ağır yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.