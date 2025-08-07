Muğla'da halk kazandı: İmar planı iptali onandı

Halil ERTUNÇ

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Bayır ve Yatağan'ın Deştin mahalleleri arasında kalan 7 bin 751 dönümlük arazide, Muğla Çimento şirketi tarafından yapılmak istenen fabrikaya karşı bölge halkı direnişe geçti. Bu direniş, zaferle sonuçlandı.

Çimento fabrikası için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı 2007 yılında onaylandı. Ancak bu plan, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı gerekçesiyle, 13 Şubat 2025 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi.

İptal kararının ardından, söz konusu imar planının iptaline itiraz edilmişti. Ancak Muğla 4. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

Mahkeme kararında, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğacağı ve işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu yönünde yeterli koşulların oluşmadığını belirterek, yürütmenin durdurulması talebini oybirliğiyle reddetti. Mahkeme ayrıca, karara karşı 7 gün içinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolunun açık olduğunu bildirdi.