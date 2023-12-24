Muğla'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hayatını kaybeden sürücünün, akaryakıt istasyonu çalışanıyla diyaloğunun yer aldığı sosyal medya paylaşımı dikkati çekti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Osman Ö'nün kullandığı 09 V 1034 plakalı motosiklet ile Oktay H. yönetimindeki 09 AID 791 plakalı motosiklet, Muğla - Aydın kara yolu Yava Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer motosiklet sürücüsü ise Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, yaşamını yitiren sürücünün sosyal medya hesabından, "Günlük en çok aldığım nasihat" yazısı ile yakıt alırken akaryakıt istasyonu çalışanıyla diyaloğunun yer aldığı video paylaşımı dikkati çekti.

Görüntüde çalışanın, "Ya Osman o kadar araba var, bırak şu motor işlerini. Binme şuna" dediği, Osman Ö'nün ise "kötüyü çağırma, kötüyü çağırma" ifadesini kullandığı yer alıyor.