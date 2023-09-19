Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yatağan-Kavaklıdere kara yolunda M.Ç'nin kullandığı beton mikserindeki kürek yola düştü.
Küreğe çarparak duran Güngör T. yönetimindeki otomobile Mehmet O'nun kullandığı otomobil çarptı.
Kazada sürücü Güngör T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi ve Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.