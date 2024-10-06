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Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 06.10.2024 12:26
  • Giriş: 06.10.2024 12:26
  • Güncelleme: 06.10.2024 12:27
Kaynak: AA
Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

B.A idaresindeki 41 LH 811 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Kötekli mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 48 AKM 341 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, B.A'nın kullandığı otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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