Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
B.A idaresindeki 41 LH 811 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Kötekli mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 48 AKM 341 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, B.A'nın kullandığı otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.