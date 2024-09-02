Muğla'da iki trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde iki trafik kazası gerçekleşti. Kazalarda bir kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı.

H.D. idaresindeki 48 BB 8511 plakalı, Muğla Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsü, Kavak Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı 6 kişi ise ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI TAŞIYAN AMBULANS KAZA YAPTI

Yaşanan kazadaki yaralıyı taşıyan, E.S'nin kullandığı ambulans da Kavak Mahalle Kavşağı yakınlarında, 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.