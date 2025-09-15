Muğla'da ikinci katın penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Menekşe Mahallesi'nde annesi yanında olmadığı sırada pencereye yaslanan M.H.S, sinekliğin kırılmasıyla aşağıya düştü.
Çocuğun düştüğünü fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.