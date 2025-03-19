Muğla'da İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale: Gözaltılar var

Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyenlere polis biber gazıyla müdahale etti.

CHP Muğla İl Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasının ardından, aralarında CHP İl Başkanı Zekican Balcı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da bulunduğu grup Adliye Binası'na doğru yürüyüşe geçti.

GÖZALTILAR VAR

Bir süre sonra yürüyüş yapanların yolu polisler tarafından durduruldu. Adliye önüne yürümek isteyenlere polis müdahale etti.

Polis, yurttaşlara biber gazıyla müdahale etti. Gözaltılar olduğu ifade edildi.