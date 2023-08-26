Muğla'da iş yerinde silahla ateş eden zanlı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir iş yerinde silahla ateş eden zanlı ve yardım eden bir kişi tutuklandı.

Ajans Haberleri 26.08.2023 23:38 Giriş: 26.08.2023 23:38

Güncelleme: 26.08.2023 23:39 Kaynak: AA

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